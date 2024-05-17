بالفيديو – عمرو دياب يروّج لأغنية نجله عبدالله الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعم الفنان المصري عمرو دياب ابنه عبدالله بعد طرحه أغنية جديدة، بعنوان “Karnaby”، مع فرقته الغنائيّة “Koteri”.

وشارك دياب مقطعاً من الأغنية والفيديو كليب الخاصّ بها عبر حسابه الرسميّ في “إنستغرام”، وطلب من جمهوره سماع الأغنية.

كما نشر عبدالله الأغنية عبر حسابه الرسميّ في “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “فخور وممتنّ جدّاً لجميع الذين شاركوني هذا العمل”.

وعلّق عبدالله على منشور والده، معبّراً عن حبّه له. وحظِيَ على دعم كبير من قبل الجمهور، الذي أشاد بصوته وأغنيته الجديدة.