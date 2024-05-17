إطلالات ساحرة لنجمات العرب

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت الدورة الـ77 من مهرجان السينمائى مشاركة عدد كبير من النجمات العرب، على سبيل المثال: تألقت النجمة يسرا فى افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى 2024 بفستان سهرة فخم بقماش شفاف ومطرز بالذهبى والفضى، وبياقة مرتفعة مع أكمام طويلة واسع مع لمسات الكريستال البراق الذى زاد من سحره وفخامته، وتنورة بقصة واسعة، وهو من توقيع المصمم اللبنانى المبدع تونى ورد.

وجذبت الإعلامية والمنتجة ريا أبى راشد الأنظار بإطلالتها الساحرة وفستان سهرة أحمر يتسم بالفخامة والأنوثة من توقيع المصمم اللبنانى جورج شقرا، وتزين باللمسات البراقة أسفل الخصر وعلى التنورة بالشق الأمامى الطويل والقصة الواسعة، ونسقت معه الحذاء الأحمر بالكعب العالى وسوار الكاحل، هذا بالإضافة إلى مجوهرات كارتييه.

وأطلت المخرجة اللبنانية (نادين لبكى) كلاسيكية راقية بالبدلة التوكسيدو السوداء التى اختارتها لتتفرد بإطلالة استنثائية فى افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى 2024، وهى من توقيع ماركة سيلين.

الممثلة هدى الإتربى حضرت على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى بيومه الثانى ولفتت الأنظار بإطلالتها؛ فقد اختارت إطلالة جمالية قوية مع فستان أسود طويل، ومكياج عيون سموكى قوى وجذاب بتدرجات اللون البرونزى الفاتح على الجفن العلوى، اختارت كعكة الباليرينا المصقولة بالفارق النصفى والغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف،

أما ديالا مكى فاختارت أسلوباً مشابهاً لها، مرتدية قميص وبنطلون باللون الزهرى مع عباءة بنفس اللون.

ويقول أحمد النجار لـ«الخليج 365» أتصور أن الأفلام القصيرة هى التى حفظت ماء وجه السينما العربية فى الدورات السابقة، بالجوائز التى حصلت عليها منها فيلم (16) للمخرج سامح علاء، الذى حصد سعفة كان الذهبية، وفيلم «ريش» الذى أحدث صدى واسعاً بالمهرجان، وفيلم اشتباك للمخرج محمد دياب الذى بسببه أصبح عضواً فى أكاديمية الصورة التى تقدم جوائز الأوسكار فى نيويورك.

وتابع النجار: «ولا يتوقف الوجود العربى فى كان عند التمثيل فقط، ولكن على مستوى الإنتاج أيضاً وأكبر دليل على ذلك فيلم افتتاح المهرجان فى دورته السابقة.