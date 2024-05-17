نادية شكري تتحدث عن حبها لـ سامي العدل

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة نادية شكري ، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله عن مدى حبها للفنان الراحل سامي العدل، كما تحدثت عن أسرارها الشخصية.

أعربت الفنانة نادية شكري، عن فقدانها لطليقها الفنان الراحل سامي العدل قائلة:- "سامي كان حب عمري وعلاقتي بأهله لم تنقطع رغم الانفصال وظللت بجانبه حتى لحظاته الأخيرة وتوفى في منزل ابنتنا رشا"

وقالت “شكري”: كنت مكتئبة وربنا طبطب عليا وعوضني بالمشاركة في مسلسل "جودر" بالموسم الرمضاني ونال إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت نادية شكري، غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة بإنها شاركت في أعمال فنية وبطولات خارج مصر ولم يسلط الضوء عليها .

كانت آخر أعمال نادية شكري دورها في مسلسل «جودر» الذي عرض في رمضان الماضي 2024، ومن بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.

شخصية ياسر جلال



يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

كما يجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.