بعد عرض فيلمه "Megalopolis" في كان السينمائي.. كوبولا يتصدر التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا تريند تطبيق "X" بعد ساعات من العرض العالمي الأول لفيلم الخيال العلمي "Megalopolis" الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

وحاز الفيلم على احتفاء كبير من قبل إدارة المهرجان، إلى جانب الجمهور المتواجد بالعرض حيث قاموا بالوقوف لمدة دقائق وسط تصفيق حار ترحيبًا بعودة المخرج المخضرم إلى المحافل السينمائية العالمية بعد غياب سنوات.

تدور أحداث فيلم "Megalopolis" حول مهندس يسعى لإعادة إعمار مدينة نيويورك مرة أخرى وتحويلها لمدينة "يوتوبيا" الفاضلة بعد حدث كارثي ما، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود وهم الممثل الأمريكي ادم درايفر، شيا لابوف، ناتالي إيمانويل، جيانكارلو اسبوزيتو، لورانس فيشبورن، أوبري بلازا، داستن هوفما، جيسن شوارتزمن.

ووفقًا لموقع "IMDB" العالمي حاز الفيلم على تقييم مبدئي 7.2/10 من قبل 209 ريفيو ما بين النقاد والجمهور.

الفيلم كتابة وإخراج فرانسيس فورد كوبولا ويشارك في العملية الإنتاجية للفيلم التي تقدر ميزانيته بـ 100 مليون دولار.

يذكر أن فيلم "Megalopolis" سيعرض بدور العرض الأمريكي والعالمي في شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

صديق جلال الزكي لـ"الخليج 365": "عامل حادثة كبيرة وحالته خطيرة جدا"

انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها