فستان روبي القصير يثير الجدل.. وإليكم سعره

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية روبي الأنظار خلال احيائها حفلة لها في متحف الحضارات بمنطقة الفسطاط وقدمت خلالها باقة من أجمل أغنياتها التي تصدرت الترند ونالت شهرة واسعة.

واختارت روبي لهذه المناسبة فستانا باللون الذهبي اللماع وأثار الجدل لانه قصير فوق الركبة لكنه تميز بأكمام طويلة واسعة من العلامة التجارية Bytimo، ويصل سعره إلى 22 ألف جنيه مصري اي حوالي 470 دولار أميركي وانتعلت معه صندال باللون الذهبي ذو كعب عالي أما شعرها القصير فاختارت تسريحة الويفي وتردته منسدلاً كما اعتمدت على اكسسوارات ناعمة باللون الذهبي.

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