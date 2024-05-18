عمرو دياب يشارك الجمهور مفاجأة ابنه عبدالله

روّج الفنان المصري، عمرو دياب، لأغنية نجله عبدالله الجديدة باللغة الإنكليزية بعنوان”Karnaby”، إذ شارك مقتطفاً من الأغنية المصوّرة عبر صفحته على “إنستغرام”، طالبًا من المتابعين الاستماع الى أغنية ابنه الجديدة.

عمرو دياب كان قد إجتمع مع إبنه عبدالله العام الماضي في “ديو” غنائي بعنوان “يا ليل” الذي جمعهما لأول مرة.

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على صعيد الحفلات الفنية، يزور عمرو دياب بيروت للعام الثاني على التوالي حيث سيحيي حفلة فنية بتاريخ ١٥ حزيران المقبل، بمشاركة الدي جي “رودج” في واجهة بيروت البحرية.