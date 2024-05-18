تفاصيل فستان زفاف ريم سامي .. مصنوع من الحرير ومن توقيع مصمم شهير

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت إطلالة الممثلة المصرية ريم سامي في يوم زفافها أمس مواقع التواصل الاجتماعي اذ اختارت فستاناً مميزاً ذو قصة غير مألوفة وبعيدة عن فساتين الاعراس ذو قصات الاميرات بل اختارت فستاناً كلاسيكياً أعادنا الى ايام الزمن الجميل والنجمات في فترة السبيعنات والثمانينات من ناحية قماش الحرير والقفازين من الدانتيل المشغول بطريقة رائعة وقصة الفستان من الامام ومن الخلف.

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الفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الذي دائماً تختاره ريم لكل مناسباتها السعيدة كما اختارت مجوهرات اضافت لمسة ملوكية الى الاطلالة.

