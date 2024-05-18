لقطات لأول مرة.. شاهد مغني راب أمريكي يعتدي على صديقته بالضرب والركل ويسحلها على الأرض داخل فندق في لوس أنجلوس

نشرت قناة CNN مقطع فيديو يعرض لأول مرة لمغني الراب الأمريكي الشهير شون كومز “ديدي”، وهو يعتدي على صديقته كاسي فينتورا، بالضرب.

وتم تسجيل الفيديو عبر كاميرات المراقبة في فندق إنتركونتيننتال بلوس أنجلوس، عام 2016، ولكن تم الإفراج عن اللقطات لأول مرة الآن.

في الفيديو، يخرج فينتورا من غرفة في الفندق ويسير واضعاً منشفة حول خصره، ثم يمسك بصديقته من رقبتها ويلقيها على الأرض، ثم يستدير ليركلها.

وواصل ديدي الاعتداء على صديقته بالركلات وهي مستلقية على الأرض دون حراك، ثم سحبها من ملابسها وسحلها على الأرض.

ورفض فينتورا، الذي توصل إلى تسوية غير معلنة مع كومز، التعليق على الفيديو الذي حصلت عليه شبكة سي إن إن.