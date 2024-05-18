عمرو يوسف يحتفل بإيرادات “شقو”: “نجاح ساحق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري عمرو يوسف، بتحقيق فيلمه الجديد “شقو”، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، إيرادات مرتفعة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، البوستر الرسمي للفيلم كاشفاً من خلاله عن تحقيقه إيرادات وصلت إلى أكثر من 70 مليون جنيه، مؤكداً أن حجم الإيرادات قابل للزيادة.

وكتب معلقاً على البوستر قوله: “إيرادات فيلم شقو تتخطى 70 مليون جنيه، داخل سينمات مصر وما زال يعرض بنجاح ساحق”.

وتعد تلك المرة الأولى التي يحقق فيلم من بطولة مطلقة لعمرو يوسف تلك الإيرادات، حيث سبق له أن حقق مع النجم أحمد عز في الجزء الثاني من فيلم “اولاد رزق” إيرادات تخطت 100 مليون جنيه، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى إيرادت في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي “بيت الروبي” وكيرة والجن لكريم عبد العزيز.

ودخل عمرو يوسف بحجم إيرادت فيلم “شقو” قائمة أعلى عشرة أفلام إيرادت في تاريخ السينما المصرية، حيث احتل المركز السابع في القائمة.

وتدور أحداث فيلم “شقو”، في إطار أكشن تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية، لكن سرعان ما تقودهم هذه الأعمال إلى أزمات كبيرة وتبعات خطيرة.

وهو من بطولة محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.