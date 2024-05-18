راغب علامة يحتفل بعيد الأضحى في لبنان و”التقيل تقيل” على كل لسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة عيد الأضحى المبارك في “كازينو لبنان” – “صالة السفراء” وذلك في 17 حزيران (يونيو) المقبل، ويشاركه في الحفل الموسيقي غي مانوكيان.

راغب سيقدّم خلال الحفل باقة من روائعه الفنية، وخاصةً الأغنيات التي يحبّها الجمهور وينتظرها في حفلاته، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “التقيل تقيل” التي أصدرها مؤخراً مع بداية موسم الصيف.

أغنية “التقيل تقيل” هي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، ومن إنتاج شركة “باكستايدج بروداكشن” التي يملكها علامة، وتحقق رواجاً واسعاً بين الجمهور، إذ تنتشر الأغنية على مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الحب والتحدي والطاقة الإيجابية.

وصوّر علامة أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرجة فرح علامة، وقد ظهر السوبر ستار بلوك شبابي وبصورة منعشة تناسب أجواء الصيف.