أزمات فيلم “الست” تتوالى.. “سيرة أم كلثوم ستضع منى زكي في مأزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه صنّاع الفيلم السينمائي “الست”، الذي يرصد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتجسّد شخصيتها الفنانة منى زكي ببصمة المخرج مروان حامد، أزمة كبيرة انكشفت معالمها في الأيام الماضية، حيث انسحب الماكيير الخاص بالعمل، بعدما فشل في تحقيق ما يحلم به صنّاعه من تقريب الملامح بين الفنانين والشخصيات الحقيقية التي يجسّدونها، ما دفعهم للبحث عن بديل يسهّل عليهم مهمتهم الصعبة.

بعد الإعلان عن تفاصيل تلك الأزمة، اشتعل الجدل مرّة ثانية حول العمل، وخرج نقاد فنيون، يكشفون عن آرائهم في العمل من الناحية الفنية، فيما انقسمت تعليقات الجماهير عبر مواقع التواصل، ما بين مؤيد للفكرة مؤكّدين أن منى زكي تتمتع بموهبة فنية متميزة ستمكّنها من تجسيد سيرة كوكب الشرق، وآخرون أكّدوا أنه ليس هناك حاجة من الأساس لتقديمها، لا سيما أنّ الفنانة صابرين قدّمت العمل في مسلسل تلفزيوني عُرض منذ أكثر من 25 عاماً، وحقق نجاحات كبيرة، إن لم يكن من أفضل أعمال السيرة في مصر بشهادة النقاد والجماهير.

الناقد الفني أحمد سعد الدين، كشف عن رأيه في هذا الجدل، وعمّا إذا كانت النجمة منى زكي تخوض تحدّياً صعباً في هذا المشروع أم لا، فأكّد أنه بالفعل تمّ تجسيد السيرة الذاتية لكوكب الشرق في مسلسل قدّمته صابرين، كان مكتمل العناصر من الناحية الإخراجية والموسيقى التصويرية، وأداء الفنانين وتسكينهم في أدوارهم بشكل مناسب، فضلاً عن أنه استعرض ملامح حياتها منذ ميلادها وحتى وفاتها.

سعد الدين، أكّد أن نجومية منى زكي، تفوق صابرين، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، وتتمتع بموهبة متميزة ومن أفضل فنانات مصر، لكن كانت لها تجربة غير موفقة في أعمال السيرة وهي مسلسل “السندريلا” التي جسّدت من خلاله شخصية سعاد حسني، وفشلت من خلاله فشلاً ذريعاً على حدّ وصفه، كما أكّد أن البنيان الجسدي لمنى زكي، بعيد تماماً عن أم كلثوم، وربما هذه النقطة ستعرّضها للانتقادات.

وأخيراً، أكّد الناقد الفني، أن منى زكي، أمام تحد كبير، وربما تخالف الظنون وتقدّم عملاً مختلفاً يلقى إعجاب الجمهور، لا سيما أن كوكب الشرق لا تزال تتمتع بحماهيرية عريضة حتى بعد رحيلها بـ50 عاماً.