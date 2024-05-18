اليوم.. انطلاق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31 بالسامر

ياسر رشاد - القاهرة -



تنطلق في السادسة مساء اليوم، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المهرجان في الفترة من 18 إلى 31 مايو الحالي، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

24 عرضا مسرحيا مجانيا بالسامر وروض الفرج

يتضمن حفل اليوم كلمات افتتاحية وعرض فيلم تسجيلي عن د. علاء عبد العزيز، ثم تنطلق عروض المهرجان الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج هشام عطوة رئيسا، وعضوية كل من د. محمد سمير الخطيب، د. حمدي عطية، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج سامح مجاهد، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج محمد الطايع.

ويقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، كما يصدر نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

وتعقب العروض ندوة نقدية بمشاركة عدد من النقاد والمسرحيين، وهم د. لمياء أنور، مصمم الديكور فادي نشأت، المخرج محمد صابر، المخرج محمد العدل، والكتاب يس الضوي، مجدي الحمزاوي، د. أحمد عادل القضابي، سامح عثمان، الناقدة داليا همام، الناقدة ضحى الورداني، الشاعر أحمد زيدان، الفنان محمد عبد الوارث.

عروض المهرجان

ويشهد افتتاح المهرجان اليوم عرضيين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب، وإخراج عبد الرحمن أحمد، يعقبه "ثامن أيام الأسبوع" تأليف علي عبد النبي، وإخراج عبد الخالق أحمد.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض غدا الأحد 19 مايو مع عرض "سوء تفاهم" لفرقة المنوفية، تأليف ألبير كامي، وإخراج ساندرا سامح، يليه "هالوفوبيا" لفرقة الجيزة، تأليف وإخراج سيف الدين محمد.

ويشهد المسرح نفسه عروض يوم الاثنين 20 مايو، وتبدأ بعرض "ثم نبدأ في الرقص" لفرقة بني سويف، تأليف د. طارق عمار، وإخراج عبد الرحمن أشرف، يعقبه "غرفة 707" لفرقة أسيوط، تأليف وإخراج أحمد مصطفى زعفان.

ويوم الأربعاء 22 مايو تقدم فرقة المنصورة عرضيين مسرحيين على مسرح السامر الأول "لعبة النهاية" تأليف صموئيل بيكيت، وإخراج أحمد مجدي، يليه "سبع ليالي" تأليف صالح محمد أحمد، وإخراج السعيد كامل.

وتقدم فرقة بورسعيد يوم الخميس 23 مايو عرضيين مسرحيين على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الأول "موسم الحرب والغناء" تأليف ماكس فريش، وإخراج أحمد سعيد، والثاني "303" تأليف محمد عادل وإخراج بيشوي عماد.

وتقام العروض يوميا في الفترة من 24 حتى 29 مايو، على مسرح السامر، وتقدم فرقة دمنهور يوم الجمعة 24 مايو عرضيين، الأول "تقاطع الكلمات" تأليف وإخراج عبد الرحمن الزغبي، والثاني "مرة واحد طار " تأليف كين كيش، إخراج محمد أبو شقرة.

وتبدأ عروض يوم السبت 25 مايو مع "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام، تأليف سعد الله ونوس، وإخراج أحمد زكي، يعقبه "آخر الأرض" لفرقة السويس، تأليف أيمن أشرف وإخراج أحمد رضوان.

ويشهد يوم الأحد 26 مايو عرض "الكلب النائم" لفرقة الأنفوشي تأليف جون بيرستلي وإخراج محمد أشرف، يليه "الأيام المخمورة" لفرقة القباري تأليف سعد الله ونوس، وإخراج عبد الرحمن طلعت.

ويوم الاثنين 27 مايو تقدم فرقة مصطفى كامل عرضيين مسرحيين الأول "بيت الحاجة" تأليف أحمد سمير، وإخراج مروان عسكر، يليه "عائلة توت" تأليف استيفان أوركيني، وإخراج أحمد محمد أحمد.

ويوم الثلاثاء 28 مايو تقدم فرقة دمياط عرضين الأول "مشعلو الحرائق" تأليف ماكس فريش، إخراج عمرو الزغبي، يعقبه "كلمات بلا معنى" تأليف محمد حلمي، وإخراج عمرو دويدار.

وتتضمن عروض يوم الأربعاء 29 مايو عرض "الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق تأليف أحمد نبيل وإخراج ماركو فؤاد، و"الجريمة والعقاب" لفرقة الإسماعيلية، عن رواية دوستويفسكي، وإخراج أحمد يوسف.

وتعود العروض مرة أخرى على مسرح قصر ثقافة روض الفرج يوم الخميس 30 مايو بعرض "ظلال" لفرقة غزل المحلة " تأليف خالد توفيق، إخراج هاني يسري، يليه "خيط أحمر طويل" لفرقة الأقصر، تأليف علي عثمان وإخراج زينب العزب.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان الجوائز والتوصيات يوم الجمعة 31 مايو على مسرح السامر.

ورشة لاعتماد المخرجين الجدد

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

يحاضر في الورشة كل من د. صبحي السيد أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. لمياء أنور أستاذ الدراما والنقد الفني، المخرج ناصر عبد المنعم، والناقد محمود حامد، ويدير الورش الكاتب سامح عثمان مدير الورش والتدريب بالإدارة العامة للمسرح.