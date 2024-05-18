- 1/2
- 2/2
تعرّض المخرج ماندو العدل لوعكة صحية استدعت نقله الى المستشفى حيث خضع للعلاج المناسب ليتبيّن اصابته بجلطة في القلب.
“العدل” طمأن الاصدقاء والمحبّين والجمهور على صحته، إذ نشر صورة أثناء تلّقيه العلاج في المستشفى وعلّق: “الحمدلله جلطة في القلب وربنا سترها، شكرًا يا رب على كل شيء”.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
الجدير ذكره أن آخر أعمال ماندو العدل السينمائية فيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل غروب.
أما آخر أعماله الدرامية مسلسل “عملة نادرة”، تأليف مدحت العدل بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى وغيرهم. من انتاج العدل غروب.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج “ع الزيرو” و “عملة نادرة” يتعرّض لجلطة في القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.