مخرج “ع الزيرو” و “عملة نادرة” يتعرّض لجلطة في القلب

تعرّض المخرج ماندو العدل لوعكة صحية استدعت نقله الى المستشفى حيث خضع للعلاج المناسب ليتبيّن اصابته بجلطة في القلب.

“العدل” طمأن الاصدقاء والمحبّين والجمهور على صحته، إذ نشر صورة أثناء تلّقيه العلاج في المستشفى وعلّق: “الحمدلله جلطة في القلب وربنا سترها، شكرًا يا رب على كل شيء”.

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الجدير ذكره أن آخر أعمال ماندو العدل السينمائية فيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل غروب.

أما آخر أعماله الدرامية مسلسل “عملة نادرة”، تأليف مدحت العدل بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى وغيرهم. من انتاج العدل غروب.