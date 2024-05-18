"البيت بيتي 2" فى مرمى النيران.. تنمر على الفلاحين والنقيب يطالب بوقف عرضه

ياسر رشاد - القاهرة - أثار مسلسل "البيت بيتي 2" الجدل، وتصدر العمل تريند جوجل بعد الاساءة للفلاحين فى مصر والتنمر عليهم فى مشاهد المسلسل.

من جانبه شن حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، هجومُا شرسًا على أسرة المسلسل بعد التنمر على الفلاحين وأصدر بيانًا شديد اللهجة للرد على الأمر وطالب الجهات المعنية بوقف عرض المسلسل واعتذار أبطاله للفلاحين.

التنمر جريمة يعاقب عليها القانون

ونص البيان على الآتي: "نرفض كل هذه المشاهد التي تسخر من اللهجه الفلاحي وتسيئ إلى فلاحين مصر وتسخر من مظهرهم ولهجتهم ما يعد أحد أشكال التنمر الذي يعد جريمة اخلاقية يعاقب عليها القانون المصري".

البيت بيتي 2

رفض النظرة الدونية للفلاح المصري

وأضاف: تصوير الفلاحين بشكل منفر أمر غير مقبول ويدل على عنصرية وجهل وبعد عن الواقع، مؤكدًا: النظرة الدونية إلى الفلاح المصري على اعتباره أقل منزله من الاخرين هي نظرة استعلاء غير مقبوله تنم عن جهل حقيقي بحقيقة الفلاحين الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري.

البيت بيتي 2

أبناء الفلاحين قيادات فى المجتمع

ولفت: أن صناع مسلسل البيت بيتي 2 سعوا إلى كسب الأموال على حساب مشاعر الفلاحين، قائلًا: أن أبناء الفلاحين هم قيادات في المجتمع المصري وليسوا عبيد يعملون خدام في المنازل وأن تصويرهم بهذا الشكل سوف يقابل برد قوي لمقاضاة القائمين على هذا العمل ومقاطعة كل أعمالهم.

البيت بيتي 2

أعمال مشبوهة وغير هادفة

كما طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام بوقف هذا العمل احتراما لمشاعر فلاحين مصر وحماية للمجتمع والأسر المصرية من هذه الأعمال (المشبوهه وغير الهادفة)، والتي تساهم في الوقيعة بين فئات المجتمع وتحض على كراهية الفلاحين وتساعد في بعد الشباب عن مهنة الفلاحه مما يؤثر سلبيا على تنمية القطاع الزراعي.

البيت بيتي 2

عدم السماح بعرض الأعمال الساذجة

واختتم حسين عبدالرحمن أبوصدام حديثه مطالبًا كل الجهات المعنيه بوقف عرض هذا العمل وعدم السماح بعرض الأعمال الساذجة التي تسخر من لهجة أو مظهر أي فئه من فئات المجتمع، والقائمين على هذا العمل بتقديم اعتذار للفلاحين عن المشاهد المسيئة وشرح وافي لكل المصريين عن الهدف من وراء هذه المشاهد.

البيت بيتي 2

قصة البيت بيتي 2

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي في إطار كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يُجبر «بينو» مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

أبطال البيت بيتي 2

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.