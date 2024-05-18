تطورات موقف "الموسيقيين" من حفل كاظم الساهر بالأهرامات وحقيقة وقف بيع التذاكر(خاص)

ياسر رشاد - القاهرة -

مازال حفل القيصر كاظم الساهر المنتظر في القاهرة، يشغل محل جدال واسع سواء على مستوى أسعار التذاكر الباهظة أو موقف نقابة المهن الموسيقية من إقامته، حيث لم يتم خروج التصريح الخاص به حتى الآن، رغم بيع جزء كبير من التذاكر.

تابعت بوابة “الخليج 365” تطورات الأمر مع المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، الذى أكد عدم خروح التصريح حتى الآن، موضحًا أنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع الشركة المنظمة لاستخراج التصريح فور طلبهم ذلك.

من ناحيتها، أعلنت الصفحات الرسمية للقيصر كاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد الحفل ومكانه في 26 يونيو في منطقة هرم سقارة بمحافظة الجيزة.

وبمجرد طرح تذاكر الحفل للبيع أثارت استياء شريحة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعارها التي وصلت إلى 32 ألف جنيه، وعلى النقيض يتم بيع عدد كبير من التذاكر عبر الموقع الالكتروني الخاص بها خاصة الصفوف الأولى القريبة من المسرح وهي الأعلى سعرًا.