صور- سلمى حايك تخطف الأنظار في العرض العالمي لفيلم "Emilia Perez" بمهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعرض مساء اليوم السبت العرض العالمي الأول لفيلم الكوميديا والجريمة "Emilia Perez" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، بطولة النجمة العالمية سيلينا جوميز.

وشهدت السجادة الحمراء لعرض الفيلم حضور عدد من فريق العمل على رأسهم سيلينا جوميز، والمخرج الفرنسي جاك أوديار، إدجار راميريز والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وكان من أبرز الحضور المخرج العالمي رون هاورد، والممثلة العالمية سلمى حايك التي خطفت الأنظار فور وصولها.

تدور أحداث فيلم "إميليا بيريز" في المكسيك حول محامية تدعى "ريتا" تتلقى عرض غير متوقع، حيث تقوم بمساعدة أحد تجار المخدرات على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد من خلال أن تصبح المرأة التي طالما حلم بأن تكون.

وشهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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