بسبب الاشتباه في وجود قنبلة.. الأمن الفرنسي يعلق فعاليات مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أُغلق مدخل قصر المهرجانات الذي يقام به فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام في مدينة كان ظهيرة اليوم السبت بعد الاشتباه بوجود قنبلة بسبب جسم "مشبوه" بمحيط المكان.

وأكدت إدارة كان السينمائي في بيان رسمي وفقًا لموقع "فارايتي" العثور على طرد تم الاشتباه به خارج أسوار القصر وليس بداخله، حيث قامت الشرطة الفرنسية بغلق جزئي لشارع "لا كروازيت" المؤدي إلى فعاليات المهرجان، وقاموا بمنع المشاة من العبور حيث قامت إحدى الفرق المتخصصة بتفتيش الطرد وبعد التأكد من عدم وجود خطر حقيقي أعيد فتح شارع "لا كروازيت" مرة أخرى.

وشددت سلطات الأمن الفرنسية الإجراءات الأمنية حيث قامت بتفتيش حقائب الزائرين من الضيوف والمرور عبر بوابة كاشفة للمعادن مما أدى إلى ازدحام كبير، وقيام عدد من الفرق بدوريات في الشوارع المجاورة للتأكد من عدم وجود أي خطر.

ووقع الحادث مباشرة بعد الانتهاء من عرض الفيلم الوثائقي "الحسناء في غزة" للمخرجة الفرنسية يولاند زوبرمان، وتدور أحداث الفيلم حول الفلسطينيين المتحولين جنسيًا الذين يعبرون من غزة إلى تل أبيب ليعيشوا هويتهم الحقيقة على الرغم من عرض الفيلم في مسرح خارج قصر المهرجانات الذي يشهد العروض السينمائية.

وشهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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