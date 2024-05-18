"ممنوع دخول السناجل".. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يترقب جمهور الفنان كاظم الساهر حفله الغنائي المقرر إقامته في مصر يوم الجمعة الموافق 28 يونيو المقبل وذلك في منطقة هرم سقارة بالبدرشين.

وكشف موقع "TicketEgypt" عن الشروط الواجب توافرها للدخول وذلك عبر موقعه الرسمي وجاء بينها: "تفتح الأبواب الساعة 7 مساء، لا يسمح بالدخول أكثر من مرة، +21 الأزواج فقط والمجموعات المختلطة وعدم دخول السناجل، لن يسمح بالسلوك العنيف، يطبق اختيار الباب، التذاكر المدفوعة غير قابلة للاسترداد أو التبديل".

وتم طرح فئات تذاكر الحفل المختلفة وتبدأ بـ 9 الاف جنيه وتصل إلى 32 ألف جنيه وإليكم قائمة فئات تذاكر الحفل.

- الفئة الأولى تبلغ قيمتها 32 ألفا و160جنيهًا، الفئة الثانية تبلغ قيمة تذاكرها 31 ألفا و200 جنيه.

- الفئة الثالثة 30 ألفا و240 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ 29 ألفا و280 جنيهًا، الفئة الخامسة بـ 28 ألفا و320 جنيهًا.

- الفئة السادسة بـ 27 ألفا و360 جنيهًا، الفئة السابعة بـ 26 ألفا و400 جنيه، الفئة الثامنة بـ 25 ألفا و440 جنيهًا.

- الفئة التاسعة بـ 24 ألفا و480 جنيهًا، الفئة العاشرة بـ 23 ألفا و520 جنيهًا، الفئة الـ11 بـ 22 ألفا و560 جنيهًا، الفئة الثانية عشر بـ 21 ألفا و600 جنيه، الفئة الثالثة عشر بـ 20 ألفا و640 جنيهًا.

- الفئة الرابعة عشر بـ 19 ألفا و680 جنيهًا، الفئة الخامسة عشر بـ 18 ألفا و720 جنيهًا، الفئة السادسة عشر بـ 17 ألفا و760 جنيهًا.

- الفئة السابعة عشر بـ 16 ألفا و800 جنيه، الفئة الثامنة عشر بـ 15 ألفا و840 جنيهًا، الفئة التاسعة عشر بـ 14 ألفا و880 جنيهًا، والفئة 20 بـ 13 ألفا و920 جنيهًا.

- الفئة الـ21 سعر التذكرة 10 آلاف و80 جنيها، والفئة 22 تصل إلى 9 آلاف و120 جنيها.

يذكر أن آخر حفلات الفنان كاظم الساهر في مصر كانت منذ عامين وأقيمت في دار الأوبرا المصرية.

اقرأ أيضا:

أول ظهور لـ صابرين بعد زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح

أحمد جلال عبد القوي يكشف لأول مرة تفاصيل دخوله مصحة لعلاج الإدمان