تطورات أزمة تعدي نانسي عجرم على أغنية فريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت إعادة تقديم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع من أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، في أحد الإعلانات، تطورات جديدة، بعد تدخل الوريث الوحيد للموسيقار فريد الاطرش.

الخبير القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لمصراوي قال: "بعد اكتشاف موكلي فيصل فؤاد الأطرش، وهو الوريث الوحيد للموسيقار فريد الآطرش، التعدي الذي تم على الأغنية، دون الحصول على التصريح اللازم قانونيا من جمعية المؤلفين والملحنين، أوالجمعية المدنية لحقوق المؤلفين والملحنين، قررنا التحرك قانونيا لمواجهة التعدي".

النجمة نانسي عجرم، بالتزامن مع عيد ميلادها الـ 41، الذي حل الخميس الماضي، شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة لمنتجات الأيس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للموسيقار الراحل فريد الآطرش، "انا وانت ولا حد تالتنا"، وهي من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز.

اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، في تصريح خاص لمصراوي "قال :" تقديم مقاطع من الأغنية، تم وفقا لتصريح وإذن مني، بالاتفاق مع شركة المنتج محسن جابر".

وتابع،:"الموافقة تمت بشكل قانوني تام".

ومن جهته علق مصدر في جمعية المؤلفين و الملحنين، وفي تصريح لـ "الخليج 365"، قال ،:" بالفعل لم يتم التصريح أو الموافقة، من خلال الجمعية، لصناع الإعلان، وتم الاستغلال، بعد حصولهم على الإذن، من ورثة الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز".

أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، قدمها الموسيقار الراحل فريد الآطرش، بمشاركة النجمة الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز.

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