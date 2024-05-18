شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ظهور كريستوفر نولان مع ابنته في حفلة تخرجها بالكوفية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، صورًا للمخرج العالمي كريستوفر نولان، مع ابنته في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية بعد انتهاء حفل تخرجها من الجامعة وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية في إشارة منها إلى دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني تزامنًا مع الاحتجاجات التي اندلعت منذ فترة داخل الجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وسرعان ما لقيت الصور استحسان الكثيرين بعد ظهور المخرج الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه Oppenheimer، مع صديقة ابنته في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، لتنتشر الصور بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ليتبين أنها لفتاة تدعى داني، وليست فلورا ابنته.



كريستوفر نولان مع ابنته بالكوفية الفلسطينية

وحصد المخرج العبقري كريستوفر نولان، جائزة أفضل مخرج عن تحفته الفنية Oppenheimer في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 الماضي وهو الفوز الأول للمخرج خلال مسيرته التي امتدت لعقود طويلة نجح من خلالها في الترشح لثماني مرات سابقاً في الاوسكار.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.