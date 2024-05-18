شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جلال الزكى: يعانى من مشكلة فى الظهر وكسر باليد ولكنه واع ويتحدث معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا وزوجة الفنان ومدير التصوير جلال الزكى لـ"الخليج 365"، إنها كانت خارج مصر وتحيي حفلا موسيقيا في الكويت مع الموسيقار عمر خيرت، وعرفت بالخبر من الإنترنت، وعادت فورا حتى تكون بجانب زوجها في تلك الأزمة.

وأضافت نسمة: أن جلال الزكي ما زال تحت الملاحظة ولكنه بصحة جيدة ويعانى من كسر في يده وبعض المشاكل في فقرتين في الظهر، بالإضافة إلى بعض الكدمات متفرقة في أنحاء جسده نتيجة الحادث، خاصة أن الحادث كان كبيرا، لافتة إلى أن جلال واع ويتحدث معها ومع عائلته والمقربين.



جلال الزكى وزوجته نسمة عبد العزيز

وأكدت نسمة أنه بعد الاطمئنان على جلال خلال الساعات المقبلة من الأطباء، سيتم نقله إلى غرفة عادية وسيتابع مع الأطباء جميع الإجراءات الطبية للاطمئنان على حالته حتى يخرج بالسلامة.

وطلبت نسمة من الجميع أن يتحروا الدقة في نشر مثل تلك الأخبار، حيث إن مثل تلك الأخبار والشائعات تصيب العائلات بانهيار.

وكان قد تعرض الفنان جلال الزكي لحادث سير أثناء قيادته لسيارته على إحدى الطرق السريعة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلى الطريق الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك إصابة الفنان جلال الزكى بارتجاج في المخ، وتهشم في ذراعه اليمنى، إصابات بالغة في جسده، دخل على أثرها العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم.