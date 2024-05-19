فن ومشاهير

مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي يقدمون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيم منذ قليل عزاء ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب أحمد عدوية، ووالدة المطرب محمد عدوية.

حرص على تقديم واجب العزاء كل من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ووكيل اول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وحكيم ومحمد محيي وخالد عجاج وحسام حسني وحمدي باتشان وفيفي عبده ولقاء سويدان وهدى والموزع احمد عبد السلام والملحن احمد زعيم على حضور عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية، الذي أقيم بمسجد حسين صدقي في المعادي.
وكانت رحلت أول أمس عن عالمنا ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب أحمد عدوية، ووالدة المطرب محمد عدوية وشيعت جثمانها بمسجد السيدة نفيسة .

ويعد آخر ظهور للثنائى معاً المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس، حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا خلالها تكوين عائلة ناجحة.

نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة أحمد عدوية

وكانت نقابة المهن الموسيقية، نعت الراحلة، قائلة : " ببالغ الحزن والأسى، زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم ويشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب،  وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد عدوية

ويعد النجم أحمد عدوية، من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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