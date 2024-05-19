مصطفى قمر وبوسي شلبي.. 25 صورة من حفل زفاف ابنة سامح يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء السبت حفل زفاف "ليلى" ابنة الفنان سامح يسري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

حرص الفنان مصطفى قمر على حضور حفل زفاف "ليلى" وقام بغناء باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل العروسين، وحرص "سامح" على الترحيب بـ "مصطفى قمر" على حضوره وسط عناق حار بينهما، وكان من أبرز الحضور أيضًا الإعلامية بوسي شلبي.

وشارك الفنان سامح يسري ابنته "ليلى" رقصة رومانسية بمناسبة دخولها عش الزوجية وسط تأثر "سامح".

سامح يسري ممثل ومطرب مصري ولد في الإسكندرية من أصل بورسعيدي، بدأ حياته في مجال الرياضة ثم انتقل مع أبيه إلى بورسعيد، وانضم للنادي المصري البورسعيدي، ثم التحق بعدها بكلية الآثار جامعة الإسكندرية، ومارس الغناء إلى جانب هوايته في لعب كرة القدم، ثم استقر بعد ذلك على الغناء، اكتشفه الملحن الاسكندراني حمد رؤوف واتجه بعدها إلى القاهرة، وطرح عدة ألبومات غنائية كان أشهرها "طاير" عام 1995، و"الحكاية" عام 1967، كما شارك كممثل بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية والمسرحية وكان آخرها فيلم "إخناتون في مراكش" عام 2019.

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