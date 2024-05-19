"سيلفي" ياسمين صبري وميرنا جميل أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح جميل لذيذ".

ياسمين صبري

استعرضت الفنانة ياسمين صبري، رشاقتها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة كاجوال ملتقطة صورة "سيلفي".

ساندي

ظهرت الفنانة ساندي، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبكم كلكم".

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

بشرى

استعرضت الفنانة بشرى، أناقتها بفستانها الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذن.. كيف هو المنظر؟".

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جيلان علاء

الفنانة جيلان علاء، ظهرت أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شط إسكندرية".

درة

ظهرت الفنانة درة، أمام طائرة هليوكوبتر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية إطلالة أنيقة.

لجين عمران

نشرت الفنانة لجين عمران، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل بقاع الأرض (البحر الأحمر- السعودية) وكأن الراحة خُلقت هنا والجمال سكن فيها".