9 ملايين مشاهدة لتريلر الموسم الثانى من Lord of the Rings: The Rings Of Power

القاهرة - سامية سيد - حقق التريلر الرسمي للموسم الثاني من سلسلة الفنتازيا والخيال Lord of the Rings: The Rings Of Power حوالي 9 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لمنصة أمازون، ومن المقرر عرض أول حلقات الموسم الجديد في أغسطس المقبل. وفي سياق آخر تعمل شركة Warner Bros على فيلم جديد من عالم Lord Of The Rings، والذى من المقرر طرحه في عام 2026، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme". وكشف الرئيس التنفيذي ديفيد زاسلاف عن أن الشركة الآن في المراحل الأولى من تطوير السيناريو لمجموعة جديدة من أفلام Lord Of The Rings، والتي ستستكشف الوقائع المنظورة التي لم يتم سردها بعد. يحمل الجزء الأول عنوان العمل Lord of the Rings: The Hunt for Gollum، وكما يوحي العنوان، سيتمحور حول شخصية Gollum التي قدمها الفنان العالمى أندي سركيس. وسيقوم المخرج بيتر جاكسون، مخرج الثلاثية الأصلية، بإنتاج الفيلم إلى جانب فيليبا بوينز وفران والش، ومن المتوقع أن يشارك في كل خطوة على الطريق وفقًا لزاسلاف، ومن المقرر أن يتم عرضه في دور السينما في عام 2026.

