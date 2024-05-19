شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن حسن مصطفى فى ذكرى رحيله التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الموافق الـ 19 من مايو مع ذكرى رحيل الفنان حسن مصطفى الذى توفى زى النهاردة مخلفًا وقتها حالة كبيرة من الحزن لجمهوره ممن ارتبط به خلال مسيرة طويلة تألق فيها ما بين المسرح والدراما للسينما.

فهو الممثل الذى لعب أدوارًا مثل رمضان السكري في العيال كبرت إلى الناظر بمسرحية مدرسة المشاغبين، وغيرها من الأعمال الذى حفر من خلالها اسمه في تاريخ الفن، وخلال التقرير التالي نتعرض إلى عدة معلومات عن الفنان الراحل في ذكري رحيله.

ولد الفنان الراحل حسن مصطفى عام 1933 بحي الظاهر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، وتعلق بالمسرح منذ صغره، مما دعاه للإلتحاق بفرقة إسماعيل ياسين، ثم الغنائيين المتحديين بالإضافة لمسارح التليفزيون.

اشتهر الفنان حسن مصطفى بقدرته على تقليد أصوات المشاهير، ولعل أكثر شخص كان يحب تقليده هو الخواجة "بيجو" مثلما ظهر في مسرحية" أصل وصورة".

أهم أعمال حسن مصطفى فى المسرح

ربما لا يعلم كثيرون أن الفنان حسن مصطفى خلال مشواره قدم ما يقرب 400 عملاً فنياً، كان للمسرح نصيب الأسد منها، فقد استطاع أن يكون واحداً من نجوم المسرح وشارك في أهم المسرحيات في تاريخ المسرح المصري، منها "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، الكدابين قوي، دو ري مي فاصوليا، الدبابير، الكدابين اوى،" وغيرها.

مشواره في الدراما

قدم الراحل حسن مصطفى ما يقرب من 90 مسلسلا، منهم "رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، البرارى والحامول، نصف ربيع الآخر، حياة الجوهرى، بوابة الحلوانى، امام الدعاة، رجل وامرآتان، العميل 1001، نص يتربى في عزو، عباس الابيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال".

حسن مصطفى والسينما

من الدراما إلى السينما، إذ شارك في بطولة عدد من الأفلام منها،"أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكي، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسني و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"مرجان أحمد مرجان"، مع عادل إمام، و"نصف ساعة" جواز مع رشدي أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

زواج حسن مصطفى وميمى جمال

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة حتى رحيله يوم 19 مايو عام 2015، عن عُمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ أيام استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو.