علي الحجار ومحمد الحلو يجتمعان في حفل غنائي بدار الأوبرا (للتفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى.

ومن المقرر أن يقود الحفل المايسترو تامر غنيم، ويشارك خلاله المطربون محمد الحلو وعلي الحجار مع نجوم الأوبرا : "أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مع كورال الأطفال، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 20 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج، باقة من ألحان عمار الشريعى التى قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة منها جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتى من ضفايرها، بتسأل ياحبيبى، أرابيسك، سيبولى قلبى وارحلوا، اقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، اديب، للثروة حسابات اخرى، عمار يا إسكندرية، ماتمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم، أبو زيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى، حدائق الشيطان، انت طلعتيلى منين، مبسوطين، هنا القاهرة.

أهم المحطات في حياة الموسيقار الكبير عمار الشريعي



يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي، حصل علي ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقى بمدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة ،كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتى العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج.

بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلي الأورج قبل أن يتجه إلي التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبرى، تجاوزت أعماله 150 لحنا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه ، تميز في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التى نال عنها شهرة واسعة.

أعد وقدم عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي "غواص في بحر النغم"، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية ، رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركا العديد من الأعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدي الجماهير المصرية والعربية.