جلسة تصوير للفيلم المغربي "الكل يحب تودا" قبل عرضه في "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضع فريق عمل الفيلم المغربي "الكل يحب تود" لجلسة تصوير على هامش العرض الأول للفيلم ضمن مسابقة "العرض الأول" في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام بحضور فريق العمل.

وكان على رأس المتواجدين من فريق العمل مخرج الفيلم نبيل عيوش، الممثلة نسرين الراضي، الممثلة مريم توزاني والتقطوا عددا من الصور التذكارية وسط حضور إعلامي ضخم.

تدور أحداث فيلم "الكل يحب تودا" حول امرأة تحلم أن تصبح "شيخة" وتؤدي عروضها كل مساء في الملاهي الليلية ببلدتها الريفية الصغيرة على أمل ضمان مستقبل أفضل لها ولأبنها، لكن بعد تعرضها لسوء المعاملة تقرر ترك كل شيء.

وللسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام إذ تتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، الفيلم السعودي "نورة"، ومن المغرب "الكل يحب تودا"، والفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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