على طريقة عيسى الوزان.. باسم سمرة يروج لـ"اللعب مع العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان باسم سمرة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بصورتين جديدتين من جلسة تصوير الملصقات الدعائية الخاصة بفيلمه الجديد "اللعب مع العيال".

وروج باسم للفيلم على طريقة شخصية عيسى الوزان التي قدمها في مسلسل "العتاولة" رمضان 2024، وكتب تعليقا على الصورتين: "اللعب مع العيال، عيد الأضحى.. يالا بينا".

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وشارك باسم سمرة في بطولة مسلسل العتاولة الذي عُرض على قناة MBC مصر، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر.