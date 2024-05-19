قصيدتان بصوت مريم تركي وراب أحمد الشوكي وتوزيع إيهاب عبدالسلام

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الموسيقار والموزع الموسيقي إيهاب عبدالسلام، أنه انتهي من توزيع وطرح قصيدة ‘‘أذوب‘‘ غناء د. مريم تركي من أشعاروموسيقي أحمد الشوكي، وقصيدة ‘‘في مواجهة الحائط ‘‘ كذلك لمربم التركي وأحمد الشوكي، بالإضافة لقصيدتان راب بصوتهما.. ‘‘الناقص والإنسان يتآكل".

وقال د. إيهاب عبدالسلام، أن هذه التجربة مع أحمد الشوكي ود. مريم تركي، هي إضافة للفن المسئول النادر في ظل الفوضي الغنائية التي تضرب الفن المصري منذ ثورة يناير وتتضخم مشاكلها ورواسبها عاما بعد عام

وأضاف د. إيهاب عبدالسلام، أن الفن الجميل غز رواده بعد أن بدأ الإعلام والسوشيال ميديا في دعمه الأمر الذي يعزز المطالب بصرورة الأهتمام بالتجارب القيمة ومن بينها تجربة أحمد الشوكي.