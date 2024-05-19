شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: الحمد لله ماندو بقى كويس وفى فترة نقاهة من القسطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" إن حالة نجله المخرج ماندو العدل أصبحت جيدة بعدما أجرى عملية قسطرة في القلب إثر تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أن ماندو في فترة نقاهة حاليًا تستمر لعدة أيام، وأشكر كل من سألوا عليه، وأطمئن الجمهور على حالته الصحية "الحمد لله بقى كويس".

يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل فى السينما هو فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.

أما فى الدراما فكان مسلسل "عملة نادرة" فتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.