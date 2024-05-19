شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السرب بطولة أحمد السقا يحقق 721 ألف جنيه آخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم السرب للنجم أحمد السقا آخر ليلة عرض فى السينمات 712 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد ما 18 يوم عرض إلى 31 مليون جنيه.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضرب.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 4 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى.ة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.