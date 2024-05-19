شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجا فيلم رفعت عينى للسما المشارك فى كان يكشفان كواليس التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أيمن الأمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" كواليس تصوير فيلمه "رفعت عينى للسما"، الذى عرض ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 77 المقامة حاليًا.

وصرح الأمير قائلاً: "الموضوع بدأ في 2017، خاصة أن المخرجة ندى رياض شريكتى في إخراج العمل، كانت بتشتغل أكتر في الصعيد، مع تركيزها على فرق مسرحية وفنية اللى بيقدموا أنشطة مختلفة، ومنها اتعرفت على فريق البنات اللى هما مسرح بانوراما برشا، ومن بعدها بدأنا نتعرف عليهم أكتر، وأول مرة شفناهم كأنوا بيعملوا عرض في قرية مجاورة لـ قريتهم، وحسينا أننا بنشوف معجزة، خاصة أن أرواحهم منطلقة، وبيحكوا بشكل شخصى على مواضيع تهمهم، وقد إيه ده بيغير في المجتمع اللى حواليهم، ومن ساعتها علاقتنا مستمرة معاهم".

وتابع الأمير قائلاً: "البنات من الفرقة هما اللى عرضوا علينا أننا نتفرج عليهم، ونصور عندهم في القرية، كمان اللى خلانا عايزين نعرف عنهم أكتر أنهم بنات والمواضيع المهمة اللى بيناقشوها، زى التعليم والزواج المبكر، وبعد كده بدأنا نفكر في أننا نصور فيلم عن المسرح، بس فجأة اكتشفنا أن فى عالم أوسع بكتير مكناش عارفينه، ومن هنا قررنا أن الفيلم يكون عن حياة البنات اللى المسرح بالنسبة ليهم وسيلة للتعبير عن نفسهم والبقاء، بس برضه جزء لا بتجزأ من العادات والتقاليد والعالم اللى حواليهم، وقررنا أن الفيلم مش هيتصور في يوم والا يومين، هو هيتصور على مدار سنين، وهنشوف هما هيكبروا ازاى، واحلامهم هيتطوروا إزاى، واهلهم وجيرأنهم".

ومن ثم أشارت المخرجة ندى رياض قائلة: "الموضوع اخد وقت، وعلشأن كده بيتهيألى أن من أول ما روحنا كنت منبهرة أن في بنات بتعمل مسرح في الشارع، مش بس فكرة أن هما عندهم الجرأة للتعاطى مع موضوعات شخصية، بس كمأن مستوى فنى أنا مشفتهوش مطروح في الشارع قبل كده، وكمان الناس بتتفاعل معه، وده مكنش هيحصل غير بسبب أن أهلهم منفتحين ومتقبلين الفن، بس طبعا علشان قضينا سنين هناك، فبنينا علاقة قوية بـ أهالى البنات، وحتى بناس تانية من المحيط بتاعهم، فـ ده اللى سهل في الأخر أن إحنا نبقى شوية مندمجين جوه المجتمع".

وأضاف المخرج أيمن الأمير قائلا:"اعتقد الفكرة في الموضوع ده كانت في الثقة اللى قدرنا نبنيها مع الأهالى، بعد ما جاوبنا على أسئلة كتيرة جدا، وحطينا خطة نقدر نمشى عليها، والثقة المتبادلة هي اللى خلتنا نصور في البيوت مع الأهالى والأزواج، العلاقة دى مستمرة لحد دلوقتى، بس كانت أهم حاجة أن هما يفهموا إحنا بنعمل إيه، وهنقدم فيلم عن ايه، وبنعبر فيه عن إيه، وليه مهم لينا وللقرية، وللبنات، وأعتقد أن فكرة الفهم والنقاش المستمر عل مدار الشهور اللى قضياها هناك، وكانوا كمان بيتفرجوا على حاجات احنا صورناها هو ده اللى سهل التصوير بشكل كبير".

ويتناول الفيلم التسجيلي قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة، بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.