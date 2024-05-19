شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين توقف إسلام كابونجا لمخالفته معايير النقابة الأخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي بنقابة المهن الموسيقية، عن إصدار قرار من قبل الفنان مصطفى كامل نفيب المهن الموسيقية ومجلس الإدارة بإيقاف (إسلام كابونجا) مدة شهرين، وذلك فور علم النقابة بتداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات تمثل انحطاطًا لغويًا وأدبيًا وفنيًا.

ورفضت نقابة المهن الموسيقية محاولات إيهامها أن الفيديو قد تم حذفه من على منصات السوشيال ميديا، خاصة بعدما تأمدت من استمرار الفيديو وتدواله على تطبيق تيك توك حتي كتابة هذه السطور، علي أن تعيد النقابة النظر بعد ذلك في إعطائه إيصالات اليوم الواحد من عدمه، بعد التزامه بما يلائم ومكتسبات النقابة من الحفاظ علي الذوق العام والقواعد المتفق عليها مسبقًا.

وتؤكد نقابة المن الموسيقية أن هذا الشخص الذى يدعى إسلام كابونجا كان يعمل بإيصال اليوم الواحد وليس عضوًا بالنقابة ولاينتمي إليها، ولذلك تعلن النقابة العامة عن عزمها باتخاذ القرارات السريعة والحاسمة واللازمة فور علمها بوجود أو تداول أي محتوي يشابه هذه الممارسات المتدنية على حد وصف النقابة.

وشددت النقابة على استمرار النقيب العام ومجلس ادارته في التصدي لمثل هذه الممارسات التي لا تتفق وهوية المجتمع المصري والعربي، لاسيما بعد اللقاء الذي جمع بين الفنان مصطفي كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية مع الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية.

وناقشت نقيب الموسيقيين في جلسته مع خالد عبد الجليل، قيام النقيب العام ومجلس الإدارة باتخاذ اللازم لتحقيق الردع النقابي فضلاً عن إخطار وزارة الثقافه (باعتبارها جهة حكومية رسمية) وكذلك إبلاغ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بهذه الممارسات البذيئة لاتخاذ كل إجراءات التقاضي من الناحية الجنائية، ومتابعة المستجدات في هذا الشأن.