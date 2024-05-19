شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يتألق بأغانيه في حفل زفاف ابنة سامح يسري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم مصطفى قمر في حفل زفاف ابنة سامح يسرى، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة الذى تفاعل معها الحضور ورقصوا عليها، منها السود عيونه وجات تصالحنى وغيرها.

كما حرص على الحضور كل من السيناريست مدحت العدل ومفيدة شيحة وجمال عبد الناصروعماد زيادة وبوسى شلبي وأحمد زكريا بدر وزير التعليم وسهير جودة ولمياء فهمي عبد الحميد إلى جانب الإعلامية سمر يسري عمة العروسة.

وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان سامح يسري، مشاركته في فيلم أخناتون في مراكش، وهو إنتاج مشترك بين مصر والمغرب وشارك في بطولته من فناني مصر كل من: الفنان الراحل طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، ومن المغرب: سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير.



الفنان مصطفى قمر



مصطفى قمر فى حفل زفاف ابنة سامح يسرى



مصطفى قمر فى فرح ابنة سامح يسرى



مصطفى قمر والعروسان



مصطفى قمر وحفل زفاف ابنة سامح يسرى



مصطفى قمر وسامح يسرى



مصطفى قمر يتألق فى حفل زفاف ابنة سامح يسرى



مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسرى



مصطفى قمر يغنى فى حفل زفاف ابنة سامح يسرى



مدحت العدل



بوسى شلبي



حفل زفاف ابنة سامح يسرى



رقص ابنة سامح يسرى على اغانى مصطفى قمر



سامح يسرى فى حفل زفاف ابنته



سامح يسرى وطارق علام