فن ومشاهير

مصطفى قمر يشعل حفل زفاف نجلة سامح يسري.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - أشعل المطرب مصطفى قمر، حفل زفاف نجلة سامح يسرى، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الحضور، منها السود عيونه وجات تصالحنى وغيرها .

 

كما حرص على الحضور كل من السيناريست مدحت العدل ومفيدة شيحة وجمال عبد الناصروعماد زيادة وبوسى شلبي واشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واحمد زكريا بدر وزير التعليم وسهير جوده ولمياء فهمي عبد الحميد الي جانب الاعلامية سمر يسري عمة العروسة .

حفل زفاف نجلة سامح يسرى

وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان سامح يسري، مشاركته في فيلم أخناتون في مراكش، وهو إنتاج مشترك بين مصر والمغرب وشارك في بطولته من فناني مصر كل من: الفنان الراحل طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، ومن المغرب: سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير.

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حفل زفاف نجلة سامح يسرى
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حفل زفاف نجلة سامح يسرى
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حفل زفاف نجلة سامح يسرى
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حفل زفاف نجلة سامح يسرى
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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