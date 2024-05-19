بالصور| أول ظهور لـ سلمى أبو ضيف مع خطيبها في "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص إدريس عبدالعزيز، على حضور فعاليات النسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، بصحبة خطيبته الفنانة سلمى أبو ضيف، بعد أيام قليلة من إعلانهما خبر "الخطوبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر برنامج سينماتك المعروض على قناة SBC، لقطات لظهور سلمى مع إدريس على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل المرأة في السينما التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير- أوروبا.

وشهد الحفل تكريم ست نساء من المواهب المؤثرة حول العالم، من ضمنهن: الفنانة سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني.

كما حضر الحفل: يسرا، درة، أحمد مالك، مريم أوزرلي، وعدد كبير من نجوم وصنّاع الفن من مختلف أنحاء العالم.