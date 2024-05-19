18 صورة لنجوم الفن في حفل "المرأة في السينما" بمهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، أقيم حفل المرأة في السينما، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج سينماتك المعروض على قناة SBC، على موقع انستجرام، لقطات لأبرز الحضور، وبينهم: يسرا، درة، أسيل عمران، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، أضوى فهد، الممثلة التركية مريم أوزرلي، نور خضرا.

الحفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير- أوروبا، وشهد تكريم ست نساء من المواهب المؤثرة حول العالم، من ضمنهن: الفنانة سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني.