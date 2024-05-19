بالصور| كواليس أخر أيام تصوير فيلم "اللعب مع العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير أخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في أحد ستوديوهات المريوطية.

ويواصل شريف هذه الأيام العمل على الانتهاء من مرحلة مونتاج، ليدخل بعدها في المراحل النهائية استعدادا لطرح "اللعب مع العيال" في موسم عيد الأضحى السينمائي.

يذكر أن الفيلم تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية، وهي: محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبا.

وفي بيان صحفي أكد المنتج هشام عبدالخالق عودة التعاون بينه وبين المخرج شريف عرفة من خلال عمل فيلم كوميدي، قائلا "من خلال تعاوني مع عرفة لأكثر من 12 عاما، كان حريصا على التنوع وهذا سر استمراره، فهو رجل نجح في تطوير أدواته، ويحرك نفسه دائما، ولا يقف مكانه، واستطاع الوصول لعقول وقلوب الأجيال المختلفة وتعاونه مع محمد إمام خير دليل".

وتابع "(اللعب مع العيال) ينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم (الناظر) مع الراحل علاء ولي الدين، وفيلم (فول الصين العظيم) وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي".

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته: محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي يجمعه بـ محمد عادل إمام.