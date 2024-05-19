شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق مليونًا و421 ألف جنيه ليلة أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة مليونًا و421 ألف جنيه في السينمات، حيث يتنافس 4 أفلام دفعة واحدة، وهم فيلم السرب للنجم أحمد السقا، وفيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف، وفيلم عالماشى للنجم على ربيع، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة للنجم هشام ماجد وهنا الزاهد، وخلال السطور التالية نستعرض الأرقام تفاصيل اخر ليلة عرض، وهى كالتالى:

السرب يحقق 721 ألف جنيه

بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

شقو يحقق 319 ألف جنيه

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

عالماشى يحقق 40 الف جنيه

بطولة على ربيع، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى، ويسجل على ربيع ظهوره في موسم عيد الفطر السينمائى للعام الثانى على التوالي بعدما قدم فيلم بعد الشر العام الماضى.