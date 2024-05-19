تكريم محمد علي رزق بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان محمد على رزق ، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره بمسلسل صيد العقارب، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب و الفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

تقام النسخة ال 12 من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.