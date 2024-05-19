شكرا لقرائتكم خبر عن "بشوفك" جديد سعد لمجرد بتوقيع أمير طعيمة وعزيز الشافعى وأحمد كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان المغربى سعد لمجرد من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بشوفك" أمس السبت، ويتعاون لمجرد فى الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة في الكلمات، وعزيز الشافعى اللحن، وأحمد وحيد كينج فى التوزيع، وهندسة صوتية هانى محروس.



سعد لمجرد وكينج وطعيمة وعزيز وهانى محروس

يذكر أن سعد لمجرد استغل فرصة تواجده بالقاهرة لإحياء حفل فني وتصوير كليب لأغنيته الجديدة وزار عددا من مقابر المشاهير كان أولهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، قائلاً عنه: "تعلمت منه جودة الأداء وإتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة الإلهية"، مضيفًا: "لقد كان من المقرئين المقربين إلى قلبي حيث تعودت منذ الصغر في منزلنا بالرباط الاستماع يوميًا إلى تلاوته".

كما زار "لمجرد" مقابر كل من "أنور وجدي وفريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم"، حيث يشكل الأخيران مصدرًا حيًا ونابضًا للراغبين في الاستماع إلى الطرب الحقيقي والأداء الموسيقى الرصين وتكشف الأرقام عن استمرارية أم كلثوم في الوجدان المغربي بشكل لافت ومثير كما وصف في تصريحاته.

من ناحية أخرى شهدت زيارة لمجرد الأخيرة جلسة عشاء جمعته مع الفنان محمد رمضان وبحضور متنوع تمثل في الدكتورة داليا خورشيد والسفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة والموسيقار مجدي الحسيني، وابنه المخرج والفنان حسام الحسيني.

ويعد هذا اللقاء هو الأول لمجرد ورمضان منذ سبعة أعوام منذ اغنيتهما"إنساي"التي حققت مشاهدات على اليوتيوب تقترب من المليار.