روان بن حسين.. اتهمت زوجها بنقل مرض لها وتصدرت التريند بسبب أبو هشيمة وسعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر اسم البلوجر روان بن حسين تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها بصحبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

روان ظهرت في الفيديو تتحدث مع أبو هشيمة في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، ومن بعدها ربطت الشائعات بينهما

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن روان بن حسين:

- مطربة وبلوجر كويتية من مواليد 30 ديسمبر 1996.

- والدها كويتي الجنسية ووالدتها أردنية من أصل فلسطيني.

- درست القانون وتخرجت في كلية الفنون.

- تزوجت من رجل أعمال ليبي يدعى يوسف المقريف، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "لونا"

-شغلت قضية انفصالها عن زوجها الرأي العام في الخليج بسبب زعمها نقل زوجها مرض إليها.

- تعمل روان في مجال عروض الأزياء ولديها أكثر من 7 ملايين متابع على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

-قدمت عدد من الأغاني أبرزها: "لا تغنيلي"، "كان ياما كان"، "على فكرة"، "غيرك ماليش"، "مالك أمل"

-عام 2021 تصدر اسم روان بن حسين تريند مؤشر البحث في موقع جوجل، عقب ظهورها في مقطع فيديو مع المطرب سعد لمجرد وهمت يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات، وظن البعض أنهما مرتبطان عاطفيًا.

-أثارت الجدل بظهورها مؤخرا بنحافة زائدة، وفسرت الأمر أنها خضعت لإبر التنحيف