"يا رب اجبر بخاطر الـ100 مليون ونفوز لو حتى بجون".. صلاح عبدالله يساند "الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على دعم ومساندة فريق نادي الزمالك، وتمنى فوزه في المباراة التي من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 19 مايو، في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الفنان صلاح عبدالله، المعروف بتشجيعه لـ نادي الزمالك، عبر صفحته على موقع فيسبوك، كتب: "يا رب أجبر بخاطر الـ١٠٠ مليون، والليلة نفوز لو حتى بجون.. 100 مليون عربي".

نادي الزمالك، يواجه في الثامنة مساء اليوم، فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يحلم جماهير الأبيض بالتتويج بلقبها اليوم.