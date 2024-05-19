إلهام شاهين تشارك في حفل قداس تكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إلهام شاهين في القداس الاحتفالي للذكرى الـ70 لتكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما وظهورات العذراء في بلدة فاتيما بالبرتغال.

ونشرت "إلهام شاهين"، صورًا بعد مشاركتها في حفل قداس تكريس كاتدرائية العذراء، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "تشرفت جدًا بحضور القداس الاحتفالي بمناسبة الذكرى الـ70 لتكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، وظهورات العذراء في بلدة فاتيما البرتغال، بحضور مجموعة من السفراء منهم سفير الفاتيكان وسفير البرتغال وسفير بلجيكا وسفير رواندا وسفير تنزانيا ونائبه سفير هنغاريا وقنصل العراق ومسؤول القسم السياسي بالسفارة الأمريكية".

وأعربت إلهام شاهين عن سعادته، قائلة: "سعدت جدًا بلقاء الأخت الراهبة تقلا ناظرة مدرستي راهبات سيدة المعونة الدائمة، التي عشت معها ذكريات جميلة في طفولتي داخل المدرسة، وأيضا مدام فيفيان مدرسة الفرنساوي، فرحت بلقائهم وتذكرت معهم أيام طفولتي".

وأضافت: "شكرًا جزيلًا لـ المونسنيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية لدعوتي لحضور هذه الاحتفالية الرائعة".

يذكر أن مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"، كرم الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها بجائزة "عزيزة أمير"، والتي يمنحها المهرجان سنويًا لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

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