"كانت أجمل ليلة".. أحمد زاهر يهنئ ريم سامي بحفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة للفنانة ريم سامي بعد حضوره حفل زفافها الذي أقيم أول أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر زاهر صورا من حفل الزفاف، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف مليون مبروك لأحلى عروسة في الدنيا أختي وحبيبتي ريم سامي و عريسها القمر محمد مغازي، كانت أجمل ليلة وأحلى فرح ومبروك مليون مبروك لـ أخويا وصاحبي وعشرة عمري المخرج الجامد محمد سامي.. ربنا يوفقكم و يسعد قلبكم".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف وتهنئة "ريم" لدخولها عش الزوجية وهم الفنان أحمد السقا، الفنانة سوسن بدر، الفنان أشرف زكي، الفنانة روجينا، الفنان عماد زيادة، الفنانة رنا رئيس، الفنانة أروى جودة، الفنانة بسمة بوسيل، الفنان ياسر جلال، الفنان طارق النهري، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الراقصة الاستعراضية دينا، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامي خالد صلاح، والإعلامية شريهان أبو الحسن.

يذكر أن، آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة مي عمر، كمال أبو رية، أروى جودة، من إخراج محمد سامي، ومسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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