بإطلالة ساحرة.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت " ميرهان "، بإطلالة مميزة وساحرة، مرتدية فستان باللون الأسود، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر اللي في حياتنا"، "سكر وعسل صافي"، "قمر أوي.. جمالك جمال"، "إيه الجمال ده يا قلبي"، "جمالك يجنن".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ أيضا..

إلهام شاهين تشارك في حفل قداس تكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما.. صور

بالصور| أول ظهور لـ سلمى أبو ضيف مع خطيبها في "كان السينمائي"