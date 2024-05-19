شكرا لقرائتكم خبر عن ليام نيسون ونجوم عالميون آخرون يدافعون عن كيفن سبيسى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمى ليام نيسون والنجمة العالمية شارون ستون إلى زملائهم ستيفن فراي وإف موراي أبراهام في دعم عودة الفنان كيفن سبيسي إلى هوليوود، وتأتي تعليقاتهم على خلفية الادعاءات التي ظهرت حديثًا ضد سبيسي في الفيلم الوثائقي الأخير للقناة الرابعة Spacey Unmasked.

وقال نيسون لصحيفة The Telegraph: "كيفن رجل طيب وذو شخصية طيبة، وأشعر بحزن عميق بعد معرفتى بالاتهامات الجديدة ضد بطل House of Cards".

ولم يعمل سبيسي في هوليوود منذ اتهامه بسوء السلوك الجنسي من قبل عدة رجال في عام 2017، وأدين الممثل العام الماضي بجميع التهم، وفي عام 2022 رفضت محكمة أمريكية دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده.

كما تم إسقاط العديد من الدعاوى القضائية الأخرى، ونفى سبيسي جميع الاتهامات، لكن هذا الشهر، تقدم 10 رجال آخرين باتهامات بارتكاب انتهاكات في الفيلم الوثائقي المكون من جزأين وعرض على القناة الرابعة الأمريكية.

وكان قد كتب سبيسي على موقع X، تويتر سابقًا: "لن أجلس وأتعرض للهجوم من قبل فيلم وثائقي أحادي الجانب لشبكة محتضرة عني في محاولتهم اليائسة للحصول على تقييمات".

واستمرارًا لدفاعه عن سبيسي، وصف نيسون الممثل بأنه "أحد أفضل فنانينا في المسرح وأمام الكاميرا، وعلى المستوى الشخصي، صناعتنا تحتاج إليه وتفتقده كثيرًا".

وأضافت ستون: "لا أستطيع الانتظار لرؤية كيفن يعود إلى العمل، انه عبقري، وأنيق وممتع، ويعرف عن حرفتنا أكثر مما يعرفه معظمنا على الإطلاق، ويريد الكثير من الممثلين الشباب أن يكونوا حوله، وأنه لأمر فظيع أنهم يلومونه لعدم قدرتهم على التصالح مع أنفسهم".

كما صرح أبراهام إنه "سيشهد لصالح سبيسي، من هم هؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون رجلاً علنًا مسؤوليته عن سلوك معين، إنه رجل جيد، أقف على أهبة الاستعداد معه، ومن كان بلا خطيئة فليرجم الحجر الأول".

كان ستيفن فراي من أوائل من انتقدوا الفيلم الوثائقي للقناة الرابعة، قائلاً: “الاستمرار في مضايقة ومطاردة سبيسي، وتخصيص فيلم وثائقي كامل لاتهامات لا ترقى إلى مستوى الجرائم، كيف يمكن اعتبار ذلك متناسبًا ومتناسبًا، ومبرر؟".

وقال فراي إن سمعة سبيسي "تحطمت"، مضيفا: "من الخطأ الاستمرار في تشويه السمعة على أساس قوة التأكيد والخطابة بدلا من الأدلة والإثبات؟ وأعتقد أنه دفع الثمن".