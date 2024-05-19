شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم IF للمخرج جون كراسينسكى فى المركز الأول بإيرادات 35 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "IF" للمخرج جون كراسينسكي، إيرادات وصلت لـ 35 مليون دولار في الافتتاحية الأولى للعمل الذي يعد الأول للمخرج الذي قرر خوض تجربة الإخراج بعد مشوار طويل من المشاركة في الأفلام، وتربع الفيلم على المركز الأول في إيرادات الأسبوع محليًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فيلم IF الذي يصنف فيلم كوميدي خيالي يجمع أصدقاءك الخياليين منذ الطفولة بأنهم حقيقيون، كان أقل قليلاً من توقعات شباك التذاكر بإيرادات بلغت 35 مليون دولار، ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، كان من المتوقع أن يحقق فيلم "IF" ما لا يقل عن 40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لإصداره، ليخالف التوقعات وهو ما وصفها التقرير ببداية مذبذبة للفيلم الذي كلف إنتاجة 110 مليون دولار بجانب ميزانية ضخمة في التسويق.

فيلم IF هو من تأليف واخراج وانتاج وتمثيل جون كراسينسكي، ويحكي قصة كال وبيا (ريان رينولدز وكايلي فليمنج) المقيمين في بروكلين، مع القدرة على رؤية الأصدقاء الخياليين للآخرين، ويشارك في البطولة كل من ستيف كاريل، ومات ديمون، ومايا رودولف، وإميلي بلانت، وبرادلي كوبر، وجون ستيوارت، وجورج كلوني.