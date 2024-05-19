شكرا لقرائتكم خبر عن ندى رياض: صورنا 400 ساعة والمونتاج كان الأصعب في فيلم رفعت عينى للسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة ندى رياض خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أصعب مراحل تصوير فيلمها الجديد "رفعت عينى للسما"، الذى عرض ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 77 المقامة حاليًا.

وصرحت ندى رياض: "في الحقيقة فترة المونتاج كانت الأصعب، ما بعد التصوير، لأننا صورنا 400 ساعة، وهذا ماتريال كتير جدًا وغنى، أيضًا إحنا مرتبطين عاطفيًا جدًا بكل الناس اللى في قرية البرشا، ففكرة أن إحنا عندنا فيلم المفروض يبقى ساعتين، فـ أنا محتاجة فيه أن أنا أحكي قصة أنا مصدقاها، ومفهومة، ومعبرة عن مجموعة البنات الجمال جدا، بس في نفس الوقت بشكل عاطفى من جوايا، أنا عايزة كل الناس تطلع في الفيلم، وكل الحاجات اللى أنا مريت بيها بشكل شخصى تبقى موجودة، ففكرة إن إحنا نشتغل مع مونتيرين علشان يبقى في عين جديدة بتشوف الحاجات".

وتابع المخرج أيمن الأمير قائلاً: "أعتقد فعلاً أن مرحلة المونتاج هي الأصعب، بس كمان فترة التحضيرات كانت مهمة، لأن كان في حاجتين رئيسيتين، أول حاجة هى الناس اللى كلها مكنتش متعودة على وجودنا، وده خلي وجودنا جديد، كمان وجود الكاميرا بيغير الحاجات الطبيعية، فطبعًا إزاى إن الناس تتعود على وجود الكاميرا، وتتعامل بشكل طبيعي، وتبقى بتمارس حياتها اليومية الطبيعية، أعتقد أن ده أخد وقت طويل جدًا، تانى حاجة كمان هو فريق العمل، اللى كان فيه تحدٍ كبير أننا نلاقى فريق يقدر يستمر ويشتغل على مدار الأربع سنين، والبنات ياخدوا عليهم عادى، وكمان يبقى فريق صغير لأن المكان ميحتملش عدد كبير من الأشخاص اللى بيشتغلوا، فـ بالتالى أنت محتاج فريق عدده قليل وكل فرد يعمل أكتر من وظيفة، وكنا محظوظين أننا نلاقيه".

ويتناول الفيلم التسجيلي قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة، بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.